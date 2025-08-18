Gilberto Gil fala sobre Preta Gil em primeiro show após a morte da filha; assista O cantor e compositor Gilberto Gil voltou aos palcos neste domingo (17), no Auditório Ibirapuera, em... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gilberto Gil Portal Pop Mais

O cantor e compositor Gilberto Gil voltou aos palcos neste domingo (17), no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, em sua primeira apresentação após a morte da filha, Preta Gil, no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer. O show integrou a Sessão Inaugural do SP2B – São Paulo Beyond Business, evento fechado que reuniu nomes da música, da tecnologia e da cultura.

Para saber mais sobre este emocionante retorno de Gilberto Gil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Chuengue interpreta um samba indie sobre a busca pelo transcendental e pela beleza em “Eu Tenho Que Voar”

Indicação: Ouça o álbum “Garoa”, de Nay Porttela

Carreta de dupla sertaneja atinge público durante evento em Goiás