Gilberto Gil fala sobre Preta Gil em primeiro show após a morte da filha; assista

Gilberto Gil fala sobre Preta Gil em primeiro show após a morte da filha

O cantor e compositor Gilberto Gil voltou aos palcos neste domingo (17), no Auditório Ibirapuera, em...

O cantor e compositor Gilberto Gil voltou aos palcos neste domingo (17), no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, em sua primeira apresentação após a morte da filha, Preta Gil, no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer. O show integrou a Sessão Inaugural do SP2B – São Paulo Beyond Business, evento fechado que reuniu nomes da música, da tecnologia e da cultura.

Para saber mais sobre este emocionante retorno de Gilberto Gil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

