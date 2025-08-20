Logo R7.com
Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Gilberto Gil se emociona ao lembrar de Preta Gil: 'Um mês de saudade' Portal Pop Mais

O cantor Gilberto Gil compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (20), a lembrança da filha Preta Gil, que completou um mês de falecimento. “Um mês de saudade…”, escreveu o músico, emocionando fãs e amigos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa emocionante homenagem.

