Gilberto Gil se emociona ao lembrar de Preta Gil: ‘Um mês de saudade’

O cantor Gilberto Gil compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (20), a lembrança da filha Preta Gil, que completou um mês de falecimento. “Um mês de saudade…”, escreveu o músico, emocionando fãs e amigos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa emocionante homenagem.

