Gisele Bündchen exibe novas fotos do filho caçula; veja

Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 21h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h38 )

Gisele Bündchen surpreendeu seus fãs ao compartilhar novas imagens de seu terceiro filho, River, que tem apenas três meses de vida. O bebê é fruto de sua união com Joaquim Valente. Nesta quarta-feira (23), a modelo postou no Instagram que tem desfrutado momentos ao lado do pequeno, especialmente nos dias que antecedem seu aniversário. Ela ainda mencionou que sente falta de sua mãe, que faleceu devido a um câncer no ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

