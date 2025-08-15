Logo R7.com
Gkay comenta denúncias feitas por Felca e elogia trabalho investigativo: “Extremamente pertinente”

Com quase 20 milhões de seguidores no Instagram, Gkay se pronunciou sobre as denúncias feitas por...

Portal Pop Mais|Do R7

Com quase 20 milhões de seguidores no Instagram, Gkay se pronunciou sobre as denúncias feitas por Felca no vídeo “Adultização”, que viralizou ao expor os riscos da internet para crianças e adolescentes. As declarações foram dadas à imprensa durante um evento realizado no Copacabana Palace.

