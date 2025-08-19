Gustavo Mioto vai restringir o uso de celulares em nova turnê
O cantor Gustavo Mioto se prepara para a estreia de sua nova turnê, “Inconfundível”, que promete...
O cantor Gustavo Mioto se prepara para a estreia de sua nova turnê, “Inconfundível”, que promete uma experiência diferente para o público. A proposta da nova série de shows é criar um ambiente mais íntimo e um desafio ousado: proibir o uso de celulares durante a maior parte das apresentações.
O cantor Gustavo Mioto se prepara para a estreia de sua nova turnê, “Inconfundível”, que promete uma experiência diferente para o público. A proposta da nova série de shows é criar um ambiente mais íntimo e um desafio ousado: proibir o uso de celulares durante a maior parte das apresentações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa nova fase na carreira de Gustavo Mioto!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa nova fase na carreira de Gustavo Mioto!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: