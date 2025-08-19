Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Gustavo Mioto vai restringir o uso de celulares em nova turnê

O cantor Gustavo Mioto se prepara para a estreia de sua nova turnê, “Inconfundível”, que promete...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

gustavo mioto Portal Pop Mais

O cantor Gustavo Mioto se prepara para a estreia de sua nova turnê, “Inconfundível”, que promete uma experiência diferente para o público. A proposta da nova série de shows é criar um ambiente mais íntimo e um desafio ousado: proibir o uso de celulares durante a maior parte das apresentações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa nova fase na carreira de Gustavo Mioto!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.