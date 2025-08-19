Gustavo Mioto vai restringir o uso de celulares em nova turnê O cantor Gustavo Mioto se prepara para a estreia de sua nova turnê, “Inconfundível”, que promete... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h20 ) twitter

gustavo mioto Portal Pop Mais

O cantor Gustavo Mioto se prepara para a estreia de sua nova turnê, “Inconfundível”, que promete uma experiência diferente para o público. A proposta da nova série de shows é criar um ambiente mais íntimo e um desafio ousado: proibir o uso de celulares durante a maior parte das apresentações.

