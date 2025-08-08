Logo R7.com
‘Homem-Aranha 4’: novo vídeo deixa fãs empolgados

Um vídeo inédito do filme Homem-Aranha: Um Novo Dia vazou e já está dando o que...

Um vídeo inédito do filme Homem-Aranha: Um Novo Dia vazou e já está dando o que falar nesta sexta-feira (8). As imagens mostram muita ação, incluindo uma perseguição intensa e um carro de polícia capotando. O mais legal? O nosso amigo da vizinhança aparece salvando um garoto no meio do caos (veja abaixo).

