'Homem-Aranha 4': novo vídeo deixa fãs empolgados
08/08/2025 - 14h58

'Homem-Aranha 4': novo vídeo deixa fãs empolgados Portal Pop Mais

Um vídeo inédito do filme Homem-Aranha: Um Novo Dia vazou e já está dando o que falar nesta sexta-feira (8). As imagens mostram muita ação, incluindo uma perseguição intensa e um carro de polícia capotando. O mais legal? O nosso amigo da vizinhança aparece salvando um garoto no meio do caos (veja abaixo).

Para mais detalhes e todas as novidades sobre o filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

