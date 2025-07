Homem é exposto com suposta amante em telão de show do Coldplay e viraliza nas redes sociais Um momento inusitado ocorrido durante um show da banda Coldplay gerou grande repercussão nas redes sociais.... Portal Pop Mais|Do R7 17/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h59 ) twitter

Um momento inusitado ocorrido durante um show da banda Coldplay gerou grande repercussão nas redes sociais. Durante a apresentação, um casal foi exibido no telão do palco em clima de romance. No entanto, após a imagem viralizar na internet, internautas identificaram o homem e alegaram que ele seria casado e pai de dois filhos.

Para saber mais sobre essa história e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

