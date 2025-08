Homem vaza vídeo íntimo com Igor Cabral, ex-jogador que agrediu namorada com 60 socos Um homem, que preferiu não se identificar, afirmou ter mantido um relacionamento com Igor Cabral —... Portal Pop Mais|Do R7 03/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 03/08/2025 - 10h17 ) twitter

Homem vaza vídeo íntimo com igor cabral Portal Pop Mais

Um homem, que preferiu não se identificar, afirmou ter mantido um relacionamento com Igor Cabral — ex-jogador de basquete preso no último sábado (26) após agredir a namorada com 60 socos dentro de um elevador. Como suposta prova, ele divulgou um vídeo íntimo nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

