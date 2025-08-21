Hytalo Santos levou duas ‘filhas’ para cirurgia em SP dias antes da prisão O influenciador Hytalo Santos, da Paraíba, levou as jovens Kamylinha e Danynha para Carapicuíba, em São... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h39 ) twitter

O influenciador Hytalo Santos, da Paraíba, levou as jovens Kamylinha e Danynha para Carapicuíba, em São Paulo, dias antes de ser preso. As duas, que acabaram de completar 18 anos, teriam sido levadas para ganhar festas de aniversário e presentes, segundo informações divulgadas por ele nas redes sociais.

