Ícones da música e famosos lamentam a morte de Arlindo Cruz Portal Pop Mais

O Brasil se despediu nesta sexta-feira (8), de um dos maiores nomes do samba: Arlindo Cruz. Aos 66 anos, o cantor, compositor e instrumentista morreu no Rio de Janeiro, deixando um legado inestimável para a música popular brasileira. Ícone do gênero, Arlindo ficou conhecido por sua voz marcante, seu talento com o cavaquinho e por canções que atravessaram gerações, como “O Show Tem Que Continuar”, “Meu Lugar” e “Ainda É Tempo Pra Ser Feliz”.

Para mais detalhes sobre as homenagens e a repercussão da morte de Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

