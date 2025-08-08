Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ícones da música e famosos lamentam a morte de Arlindo Cruz

O Brasil se despediu nesta sexta-feira (8), de um dos maiores nomes do samba: Arlindo Cruz....

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Ícones da música e famosos lamentam a morte de Arlindo Cruz Portal Pop Mais

O Brasil se despediu nesta sexta-feira (8), de um dos maiores nomes do samba: Arlindo Cruz. Aos 66 anos, o cantor, compositor e instrumentista morreu no Rio de Janeiro, deixando um legado inestimável para a música popular brasileira. Ícone do gênero, Arlindo ficou conhecido por sua voz marcante, seu talento com o cavaquinho e por canções que atravessaram gerações, como “O Show Tem Que Continuar”, “Meu Lugar” e “Ainda É Tempo Pra Ser Feliz”.

Para mais detalhes sobre as homenagens e a repercussão da morte de Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.