Idoso desenvolve doença rara após orientação do ChatGPT

Um homem de 60 anos nos Estados Unidos passou por um sufoco e acabou hospitalizado depois de seguir uma dieta sugerida pelo ChatGPT. O caso, publicado no periódico científico Annals of Internal Medicine, mostra como a inteligência artificial pode ter consequências sérias para a saúde.

Para saber mais sobre essa história impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

