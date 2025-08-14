Idoso desenvolve doença rara após orientação do ChatGPT Um homem de 60 anos nos Estados Unidos passou por um sufoco e acabou hospitalizado depois... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idoso desenvolve doença rara após orientação do ChatGPT Portal Pop Mais

Um homem de 60 anos nos Estados Unidos passou por um sufoco e acabou hospitalizado depois de seguir uma dieta sugerida pelo ChatGPT. O caso, publicado no periódico científico Annals of Internal Medicine, mostra como a inteligência artificial pode ter consequências sérias para a saúde.

Para saber mais sobre essa história impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Cantor de pagode morre vítima de espancamento em Salvador

Atriz causa cancelamento de voo com ‘piriri’ e odor insuportável

Calvin Harris lamenta morte do galo e acusa vizinhos: ‘Cães imundos’