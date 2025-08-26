Logo R7.com
Idoso tenta assaltar banco com bilhete ilegível, falha e é preso no Reino Unido

Um assalto inusitado chamou atenção em Sussex, no Reino Unido. Um homem de 71 anos foi...

Um assalto inusitado chamou atenção em Sussex, no Reino Unido. Um homem de 71 anos foi preso após tentar roubar um banco utilizando um bilhete ilegível. A tentativa frustrada ocorreu em abril deste ano e foi revelada pela polícia local nesta sexta-feira (22). As informações são do Daily Mail.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história curiosa!

