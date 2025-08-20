Imortal? Tanzaniano diz que enganou a morte seis vezes Ismail Azizi, um tanzaniano de 40 anos, afirma já ter “morrido” seis vezes, e sempre surpreende... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 09h38 ) twitter

Ismail Azizi, um tanzaniano de 40 anos, afirma já ter “morrido” seis vezes, e sempre surpreende ao voltar para a vida, deixando médicos sem respostas e vizinhos morrendo de medo. A história inusitada virou tema de um documentário lançado em 2024 e mostra como a vida dele nunca mais foi a mesma desde a primeira vez que enganou a morte.

