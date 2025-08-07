Influenciador Felca acusa youtuber Hytalo Santos de exploração e sexualização de menores em conteúdo digital O influenciador digital Felca, com mais de 13 milhões de seguidores no YouTube e Instagram, publicou... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h59 ) twitter

O influenciador digital Felca, com mais de 13 milhões de seguidores no YouTube e Instagram, publicou um vídeo-denúncia contra o colega Hytalo Santos, acusando-o de promover a sexualização de crianças e adolescentes para fins de engajamento. A gravação, que ultrapassou 1 milhão de visualizações em poucas horas, expõe práticas que Felca classifica como “nefastas” e “circo macabro”.

Para entender todos os detalhes dessa grave acusação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

