Influenciador Ryan Silveira estaria em coma na Grécia após incidente com drogas e afogamento

O influenciador digital Ryan Silveira estaria internado em estado de coma na Grécia, após um suposto incidente envolvendo uso de substâncias ilícitas e afogamento. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) pela também influenciadora Nykolle Bambola, por meio de suas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa situação preocupante.

