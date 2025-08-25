Influenciador Ryan Silveira estaria em coma na Grécia após incidente com drogas e afogamento
O influenciador digital Ryan Silveira estaria internado em estado de coma na Grécia, após um suposto...
O influenciador digital Ryan Silveira estaria internado em estado de coma na Grécia, após um suposto incidente envolvendo uso de substâncias ilícitas e afogamento. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) pela também influenciadora Nykolle Bambola, por meio de suas redes sociais.
O influenciador digital Ryan Silveira estaria internado em estado de coma na Grécia, após um suposto incidente envolvendo uso de substâncias ilícitas e afogamento. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) pela também influenciadora Nykolle Bambola, por meio de suas redes sociais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa situação preocupante.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa situação preocupante.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: