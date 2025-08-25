Influenciador Ryan Silveira estaria em coma na Grécia após incidente com drogas e afogamento O influenciador digital Ryan Silveira estaria internado em estado de coma na Grécia, após um suposto... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Influenciador Ryan Silveira estaria em coma na Grécia após incidente com drogas e afogamento Portal Pop Mais

O influenciador digital Ryan Silveira estaria internado em estado de coma na Grécia, após um suposto incidente envolvendo uso de substâncias ilícitas e afogamento. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) pela também influenciadora Nykolle Bambola, por meio de suas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa situação preocupante.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Do eletro-rock ao soul: conheça o projeto Mokroïe em quatro faixas

Whindersson Nunes faz apelo a Mark Zuckerberg sobre queda de alcance no Instagram: “Soterrados pelo algoritmo”; assista

North West surge ao lado de Kim Kardashian e aposta em look gótico avaliado em mais de R$ 11 mil