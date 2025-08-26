Logo R7.com
Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Influenciador Ryan Silveira sai do coma, mas segue hospitalizado na Grécia Portal Pop Mais

O influenciador digital Ryan Silveira, de 23 anos, está consciente e fora de perigo após ter sido internado na Grécia no último fim de semana. O jovem foi resgatado desacordado na piscina de um hotel, em um episódio que também resultou na morte de seu amigo Yago Luiz Campos e Silva, de 24 anos.

