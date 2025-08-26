Influenciador Ryan Silveira sai do coma, mas segue hospitalizado na Grécia O influenciador digital Ryan Silveira, de 23 anos, está consciente e fora de perigo após ter... Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 09h40 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Influenciador Ryan Silveira sai do coma, mas segue hospitalizado na Grécia Portal Pop Mais

O influenciador digital Ryan Silveira, de 23 anos, está consciente e fora de perigo após ter sido internado na Grécia no último fim de semana. O jovem foi resgatado desacordado na piscina de um hotel, em um episódio que também resultou na morte de seu amigo Yago Luiz Campos e Silva, de 24 anos.

Para mais detalhes sobre a recuperação de Ryan e as circunstâncias do incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Lil Nas X deixa prisão em LA após pagar fiança milionária

Luana Piovani compartilha vídeo com críticas a Dado Dolabella após novas acusações de agressão

Documentário da ESPN retrata romance de Taylor Swift e Travis Kelce nos bastidores do Kansas City Chiefs