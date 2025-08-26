Influenciadora Coracy Arantes, de 82 anos, está internada em estado grave
A influenciadora digital Coracy Arantes, conhecida como a “vovó do TikTok”, está internada em estado grave...
A influenciadora digital Coracy Arantes, conhecida como a “vovó do TikTok”, está internada em estado grave em um hospital particular de São José dos Campos (SP). Aos 82 anos, ela sofreu duas paradas cardíacas no último fim de semana, em meio a complicações decorrentes de uma doença pulmonar. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais da influencer.
