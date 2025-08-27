Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Influenciadora de 18 anos denuncia vazamento de vídeos íntimos após assalto em Salvador

O caso aconteceu na madrugada de sábado, 23.

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

blogueira video intimo vazado Portal Pop Mais

A influenciadora digital Jennifer Gomes, de 18 anos, relatou ter tido vídeos íntimos vazados após ser vítima de um assalto em Salvador, na madrugada do último sábado (23). Segundo a jovem, o crime ocorreu durante uma viagem por moto de aplicativo. O celular levado pelos assaltantes continha conteúdos pessoais, que foram expostos nas redes sociais.

Saiba mais sobre essa história impactante e as reações nas redes sociais consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.