Influenciadora de 18 anos denuncia vazamento de vídeos íntimos após assalto em Salvador O caso aconteceu na madrugada de sábado, 23. Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h39 )

blogueira video intimo vazado Portal Pop Mais

A influenciadora digital Jennifer Gomes, de 18 anos, relatou ter tido vídeos íntimos vazados após ser vítima de um assalto em Salvador, na madrugada do último sábado (23). Segundo a jovem, o crime ocorreu durante uma viagem por moto de aplicativo. O celular levado pelos assaltantes continha conteúdos pessoais, que foram expostos nas redes sociais.

Saiba mais sobre essa história impactante e as reações nas redes sociais consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

