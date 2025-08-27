Influenciadora de 18 anos denuncia vazamento de vídeos íntimos após assalto em Salvador
O caso aconteceu na madrugada de sábado, 23.
A influenciadora digital Jennifer Gomes, de 18 anos, relatou ter tido vídeos íntimos vazados após ser vítima de um assalto em Salvador, na madrugada do último sábado (23). Segundo a jovem, o crime ocorreu durante uma viagem por moto de aplicativo. O celular levado pelos assaltantes continha conteúdos pessoais, que foram expostos nas redes sociais.
