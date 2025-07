Influenciadora é indiciada por inventar estupro e tentar extorquir ex-assessor parlamentar Um escândalo envolvendo sexo, drogas, chantagem e uma acusação devastadora virou caso de polícia em São... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um escândalo envolvendo sexo, drogas, chantagem e uma acusação devastadora virou caso de polícia em São João de Meriti, município do estado do Rio de Janeiro. A influenciadora digital Ilcy Izabelly Aguiar de Souza, conhecida nas redes como Izabelly Vidal, foi indiciada pela 64ª DP por denunciação caluniosa após afirmar ter sido estuprada por Mateus Ferreira de Lima, ex-assessor do vereador Leniel Borel.

Para entender todos os detalhes desse caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Os Quebradeiras se unem ao fenômeno do pop Tília na faixa “Fica de Quatro”

De surpresa, Bad Bunny lança “ALAMBRE PúA”; veja letra e tradução

RIAA reconhece “Milagro”, de Sebastián Yatra, como um dos Melhores Álbuns de 2025