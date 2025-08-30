Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Influenciadora Mapoua revela morte trágica do namorado em acidente de moto

A madrugada deste sábado (30) foi marcada por uma tragédia para a influenciadora digital Mapoua, que...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Influenciadora Mapoua revela morte trágica do namorado em acidente de moto Portal Pop Mais

A madrugada deste sábado (30) foi marcada por uma tragédia para a influenciadora digital Mapoua, que usou suas redes sociais para comunicar a morte de seu namorado, Pedro Duarte, vítima de um acidente de moto.

Para mais detalhes sobre essa triste história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.