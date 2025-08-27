Influenciadora questiona negritude de Camila Pitanga e afirma que atriz mente sobre suas origens: “Grave”
O nome de Camila Pitanga voltou aos holofotes após uma polêmica nas redes sociais. Um perfil...
O nome de Camila Pitanga voltou aos holofotes após uma polêmica nas redes sociais. Um perfil no X, antigo Twitter, publicou imagens da atriz quando criança e a acusou de mentir sobre suas origens.
O nome de Camila Pitanga voltou aos holofotes após uma polêmica nas redes sociais. Um perfil no X, antigo Twitter, publicou imagens da atriz quando criança e a acusou de mentir sobre suas origens.
Para entender todos os detalhes dessa controvérsia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para entender todos os detalhes dessa controvérsia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: