Ingrid Lima revela reviravolta e segue nova fase após polêmica com Vinícius Tobias e vendedor de açaí; relembre Em outubro do ano passado, Ingrid Lima deixou o mundo das celebridades e do futebol em... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ingrid Lima revela reviravolta e segue nova fase após polêmica com Vinícius Tobias e vendedor de açaí; relembre Portal Pop Mais

Em outubro do ano passado, Ingrid Lima deixou o mundo das celebridades e do futebol em choque ao anunciar o fim de seu relacionamento com Vinicius Tobias, ex-Real Madrid e atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A surpresa não parou por aí: junto com o término, ela revelou que o jogador não era o pai de sua filha, Maitê, que na época tinha apenas dois meses.

Para saber mais sobre essa história intrigante e as reviravoltas na vida de Ingrid, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

David Luiz se envolve em polêmica após suposta traição vir a público

Emmy 2025: tudo o que você precisa saber para assistir

‘Guerra dos Tênis: Adidas vs. Puma’: o que sabemos sobre a nova série do Disney+