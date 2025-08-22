Logo R7.com
Ingrid Lima revela reviravolta e segue nova fase após polêmica com Vinícius Tobias e vendedor de açaí; relembre

Em outubro do ano passado, Ingrid Lima deixou o mundo das celebridades e do futebol em...

Em outubro do ano passado, Ingrid Lima deixou o mundo das celebridades e do futebol em choque ao anunciar o fim de seu relacionamento com Vinicius Tobias, ex-Real Madrid e atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A surpresa não parou por aí: junto com o término, ela revelou que o jogador não era o pai de sua filha, Maitê, que na época tinha apenas dois meses.

Para saber mais sobre essa história intrigante e as reviravoltas na vida de Ingrid, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

