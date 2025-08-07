Logo R7.com
Instagram desativa conta de Isabel Veloso: “Nenhuma explicação”

A influenciadora Isabel Veloso, que ganhou projeção nacional ao mostrar sua luta contra o câncer, teve...

A influenciadora Isabel Veloso, que ganhou projeção nacional ao mostrar sua luta contra o câncer, teve a conta banida do Instagram. O perfil somava mais de 3,3 milhões de seguidores. A plataforma relatou que a conta foi desabilitada por não seguir os Padrões da Comunidade da Meta, apesar de não detalhar os motivos específicos.

Para saber mais sobre essa situação e as reações de Isabel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

