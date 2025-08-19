Irmão de Simone e Simaria vive como catador no interior da Bahia e desabafa sobre afastamento familiar Enquanto Simone e Simaria conquistaram o país com suas carreiras no sertanejo, o irmão por parte... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h59 ) twitter

Enquanto Simone e Simaria conquistaram o país com suas carreiras no sertanejo, o irmão por parte de pai da dupla, Magno, leva uma vida completamente diferente. Vivendo no interior da Bahia, ele trabalha como catador de recicláveis e carroceiro para se sustentar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a história de Magno e seu desejo de reaproximar-se da família.

