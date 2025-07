Isabella Fiorentino celebra evolução do filho que tem paralisia cerebral A apresentadora Isabella Fiorentino surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo ao lado do filho Lorenzo,... Portal Pop Mais|Do R7 13/07/2025 - 12h17 (Atualizado em 13/07/2025 - 12h17 ) twitter

isabella fiorentino Portal Pop Mais

A apresentadora Isabella Fiorentino surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo ao lado do filho Lorenzo, que teve paralisia cerebral após o nascimento prematuro. No registro, a criança aparece dando alguns passos com o apoio da mãe durante um passeio familiar. A modelo se mostrou orgulhosa com a evolução do herdeiro.

