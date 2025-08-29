Ivete Sangalo publica selfie no perfil do filho e gera debate nas redes: “Recado dado” Postura da cantora gerou debate nas redes sociais. Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h38 ) twitter

Na manhã desta sexta-feira (29), Ivete Sangalo movimentou as redes sociais ao publicar uma selfie no perfil do filho Marcelo, de 15 anos. A postagem, feita diretamente no Instagram do adolescente, surpreendeu os internautas e rapidamente levantou especulações sobre uma possível mensagem velada da cantora: a de que o perfil do jovem é monitorado por ela.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

