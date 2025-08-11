Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Jackie Chan critica filmes de Hollywood: ‘Só pensam em dinheiro’

Jackie Chan afirmou durante uma sessão de perguntas e respostas no Festival de Cinema de Locarno,...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Jackie Chan critica filmes de Hollywood: 'Só pensam em dinheiro' Portal Pop Mais

Jackie Chan afirmou durante uma sessão de perguntas e respostas no Festival de Cinema de Locarno, que os grandes estúdios de Hollywood prejudicam o cinema atual por focarem demais no dinheiro.

Para saber mais sobre as críticas de Jackie Chan e sua visão sobre o cinema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.