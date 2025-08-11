Jackie Chan critica filmes de Hollywood: ‘Só pensam em dinheiro’ Jackie Chan afirmou durante uma sessão de perguntas e respostas no Festival de Cinema de Locarno,... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 10h18 ) twitter

Jackie Chan afirmou durante uma sessão de perguntas e respostas no Festival de Cinema de Locarno, que os grandes estúdios de Hollywood prejudicam o cinema atual por focarem demais no dinheiro.

Para saber mais sobre as críticas de Jackie Chan e sua visão sobre o cinema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

