Jason Momoa desabafa sobre experiência de quase morte: ‘Desisti da minha vida’

O ator Jason Momoa, estrela de ‘Aquaman’, desabafou sobre uma experiência de quase morte há alguns...

Portal Pop Mais|Do R7

O ator Jason Momoa, estrela de ‘Aquaman’, desabafou sobre uma experiência de quase morte há alguns anos. O episódio o fez parar de fumar, um vício que ele não tinha conseguido largar até então. Em entrevista para o podcast SmartLess, o astro explicou que só largou os cigarros por causa de uma viagem à praia que deu errado.

