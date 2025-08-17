João Lucas sai em defesa de Sasha Meneghel após críticas ao corpo da esposa
O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, se manifestou nas redes sociais no último sábado (16) após comentários depreciativos sobre a aparência da esposa. A modelo e influenciadora foi alvo de críticas depois de posar para fotógrafos durante a festa de 30 anos da atriz Bruna Marquezine.
Para saber mais sobre a defesa de João Lucas e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
