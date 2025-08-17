Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

João Lucas sai em defesa de Sasha Meneghel após críticas ao corpo da esposa

O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, se manifestou nas redes sociais no último sábado...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

joao lucas defende sasha Portal Pop Mais

O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, se manifestou nas redes sociais no último sábado (16) após comentários depreciativos sobre a aparência da esposa. A modelo e influenciadora foi alvo de críticas depois de posar para fotógrafos durante a festa de 30 anos da atriz Bruna Marquezine.

Para saber mais sobre a defesa de João Lucas e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.