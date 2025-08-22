João Silva atualiza estado de saúde de Faustão: “Já, já, está em casa”
João Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão, comentou sobre a saúde do apresentador e destacou...
João Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão, comentou sobre a saúde do apresentador e destacou a influência do pai em sua carreira na televisão. O jovem recebeu convidados em uma festa na mansão da família, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (22).
João Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão, comentou sobre a saúde do apresentador e destacou a influência do pai em sua carreira na televisão. O jovem recebeu convidados em uma festa na mansão da família, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (22).
Para mais detalhes sobre a recuperação de Faustão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: