João Silva atualiza estado de saúde de Faustão: “Já, já, está em casa”

João Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão, comentou sobre a saúde do apresentador e destacou a influência do pai em sua carreira na televisão. O jovem recebeu convidados em uma festa na mansão da família, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (22).

