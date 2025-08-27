Jogadora de vôlei brasileira é presa nos EUA e vaquinha arrecada mais de R$ 220 mil para ajudá-la
Uma vaquinha online está mobilizando brasileiros e estrangeiros em apoio à jogadora de vôlei Alice Correia Barbosa, de 28 anos, que foi presa de forma brusca por agentes de imigração dos Estados Unidos no último sábado (24), em Maryland. Em apenas um dia, a arrecadação ultrapassou os US$ 41 mil (cerca de R$ 223 mil) — mais do que o dobro da meta inicial.
