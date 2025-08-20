Jon Vlogs encara sobrevivência na selva, aventuras radicais e rituais indígenas em expedição inédita pela Amazônia O influencer Jon Vlogs, um dos maiores nomes da Twitch Brasil, embarca neste domingo (24) para... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 15h41 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h41 ) twitter

Jon Vlogs - Divulgação Portal Pop Mais

O influencer Jon Vlogs, um dos maiores nomes da Twitch Brasil, embarca neste domingo (24) para uma jornada inédita na Amazônia. Acompanhado de seu grupo, o “Bonde do Jon” (BDJ), ele passará quatro dias na selva, com transmissões ao vivo no formato “In Real Life” (IRL). A expedição, batizada de “BDJ na Amazônia”, une aventura, cultura e solidariedade, e será guiada pelo biólogo e apresentador Richard Rasmussen. A ação também conta com o apoio da BGaming, e todo o valor arrecadado durante as lives será doado para a preservação da fauna brasileira.

