Jon Vlogs encara sobrevivência na selva, aventuras radicais e rituais indígenas em expedição inédita pela Amazônia

O influencer Jon Vlogs, um dos maiores nomes da Twitch Brasil, embarca neste domingo (24) para...

Jon Vlogs - Divulgação Portal Pop Mais

O influencer Jon Vlogs, um dos maiores nomes da Twitch Brasil, embarca neste domingo (24) para uma jornada inédita na Amazônia. Acompanhado de seu grupo, o “Bonde do Jon” (BDJ), ele passará quatro dias na selva, com transmissões ao vivo no formato “In Real Life” (IRL). A expedição, batizada de “BDJ na Amazônia”, une aventura, cultura e solidariedade, e será guiada pelo biólogo e apresentador Richard Rasmussen. A ação também conta com o apoio da BGaming, e todo o valor arrecadado durante as lives será doado para a preservação da fauna brasileira.

