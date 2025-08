Jornalista Adriana Perroni reaparece após ser internada com infeccção grave no rosto Adriana Perroni enfrentou um momento delicado em relação à saúde e dividiu com seus seguidores os... Portal Pop Mais|Do R7 03/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 03/08/2025 - 15h37 ) twitter

Adriana Perroni Portal Pop Mais

Adriana Perroni enfrentou um momento delicado em relação à saúde e dividiu com seus seguidores os detalhes da condição que a afastou da televisão por duas semanas. A jornalista da Record foi diagnosticada com celulite facial, uma infecção grave que acometeu seu rosto e exigiu intervenção médica imediata. Apesar de apresentar melhora nos primeiros dias de tratamento, Adriana precisou ser internada novamente na última sexta-feira (2), ao notar o retorno do inchaço.

