Jornalista cearense Júlia Ionele morre aos 31 anos após luta contra câncer A jornalista cearense Júlia Ionele, de 31 anos, faleceu neste domingo (31) em decorrência de complicações... Portal Pop Mais|Do R7 31/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 31/08/2025 - 19h17 ) twitter

A jornalista cearense Júlia Ionele, de 31 anos, faleceu neste domingo (31) em decorrência de complicações de um câncer, contra o qual vinha lutando há mais de um ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre a trajetória marcante de Júlia Ionele na comunicação social e política do Ceará.

