Ju de Paulla mostra como ajudava Preta Gil a se alimentar A DJ Ju de Paulla, uma das melhores amigas de Preta Gil, compartilhou com seus seguidores... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ju de Paulla mostra fotos ajudando Preta Gil a se alimentar Portal Pop Mais

A DJ Ju de Paulla, uma das melhores amigas de Preta Gil, compartilhou com seus seguidores no Instagram, na madrugada desta quarta-feira (23), vídeos e prints de conversas a cantora, que faleceu no último fim de semana, aos 50 anos.

Para saber mais sobre essa emocionante história e os detalhes da amizade entre Ju de Paulla e Preta Gil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Influencer viraliza ao batizar filho com nome de super-herói; veja

Após prisão, Oruam lança a faixa “Manifesto #1 – Divisão”; veja a letra

Velório de Preta Gil será nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio