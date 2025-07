Julio Sérgio, ex-goleiro do Santos, anuncia morte do filho de 15 anos Enzo Bertagnoli morreu no último domingo (27) vítima de um câncer no cérebro Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h28 ) twitter

Pai e filho receberam mensagens de apoio de figuras do futebol como Neymar, Marquinhos e José Mourinho Portal Pop Mais

O ex-goleiro do Santos Júlio Sérgio Bertagnoli anunciou, no último domingo (27), por meio de suas redes sociais, a morte de seu filho, Enzo Bertagnoli, de 15 anos, vítima de um câncer no cérebro.

Enzo enfrentava a doença com coragem, e, cerca de 20 dias antes do falecimento, Júlio Sérgio comoveu a internet ao publicar um vídeo raspando a cabeça junto com o filho, em apoio ao tratamento de quimioterapia.

O gesto ganhou grande repercussão, recebendo mensagens de apoio de figuras do futebol como Neymar, Marquinhos e José Mourinho.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.