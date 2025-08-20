Logo R7.com
Karoline Lima anda de metrô no Rio pela primeira vez e diverte seguidores com fotos nas redes

A influenciadora Karoline Lima, de 29 anos, fez nesta quarta-feira (20) sua primeira viagem de metrô...

A influenciadora Karoline Lima, de 29 anos, fez nesta quarta-feira (20) sua primeira viagem de metrô no Rio de Janeiro, cidade onde mora desde agosto de 2024. O momento inusitado foi registrado e compartilhado por ela em suas redes sociais, gerando repercussão entre os fãs.

