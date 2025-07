Lagum lança clipe de “A Cidade”; assista Lagum acaba de lançar o clipe de “A Cidade”, faixa do álbum “As Cores, as Curvas... Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

lagum clipe a cidade Portal Pop Mais

Lagum acaba de lançar o clipe de “A Cidade”, faixa do álbum “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo”. Gravado em um terraço em Belo Horizonte, o vídeo tem direção criativa de Vito Soares e Pedro Calais

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre esse lançamento emocionante!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Aos 93 anos, Stênio Garcia tenta fazer harmonização peniana, mas leva “não” de médico por risco de morte de

Oruam se entrega à policia

Zé Felipe manda possível indireta para Vini Jr., após suposto affair do jogador com Virginia vir a tona