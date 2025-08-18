Lauana Prado chora ao relatar pouso de emergência em avião: “Muito pânico”
A cantora Lauana Prado, de 36 anos, emocionou os fãs nesta segunda-feira (18) ao relatar nas redes sociais o susto que viveu durante um voo. O avião em que ela estava precisou realizar um pouso de emergência após a porta da aeronave se abrir em pleno ar.
