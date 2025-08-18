Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Lauana Prado chora ao relatar pouso de emergência em avião: “Muito pânico”

A cantora Lauana Prado, de 36 anos, emocionou os fãs nesta segunda-feira (18) ao relatar nas...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Lauana Prado chora ao relatar pouso de emergência em avião: “Muito pânico” Portal Pop Mais

A cantora Lauana Prado, de 36 anos, emocionou os fãs nesta segunda-feira (18) ao relatar nas redes sociais o susto que viveu durante um voo. O avião em que ela estava precisou realizar um pouso de emergência após a porta da aeronave se abrir em pleno ar.

Para saber mais sobre essa experiência impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.