Leo Dias deixa o SBT e acerta com a Band, diz jornalista O jornalista Léo Dias está de saída do SBT. Sem aparecer no "Fofocalizando" há alguns dias,... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 13h59 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h59 )

O jornalista Léo Dias está de saída do SBT. Sem aparecer no “Fofocalizando” há alguns dias, ele está negociando sua entrada no programa “Melhor Da Tarde”, da Band.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa mudança!

