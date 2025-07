Léo Lins faz piada com câncer de Preta Gil horas após morte da cantora e é detonado O humorista Léo Lins voltou a repercutir nas redes sociais. Desta vez, ele está sendo detonado... Portal Pop Mais|Do R7 21/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h39 ) twitter

Leo-Lins-Preta-Gil-Reproducao-Instagram Portal Pop Mais

O humorista Léo Lins voltou a repercutir nas redes sociais. Desta vez, ele está sendo detonado após fazer uma piada com Preta Gil poucas horas depois da confirmação da morte da cantora. A fala ocorreu durante um show no Teatro Eduardo Kraichete, em Niterói (RJ). A cantora faleceu no último domingo (20), vítima de complicações de um câncer no intestino.

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

