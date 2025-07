Leonardo quebra o silêncio e torce por reconciliação entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca: “Voltem” O cantor Leonardo se manifestou pela primeira vez sobre a separação do filho Zé Felipe com... Portal Pop Mais|Do R7 29/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo quebra o silêncio e torce por reconciliação entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca: Portal Pop Mais

O cantor Leonardo se manifestou pela primeira vez sobre a separação do filho Zé Felipe com a influenciadora Virgínia Fonseca, anunciada há dois meses. Em entrevista recente o sertanejo falou com franqueza sobre o término e declarou que, embora respeite a decisão do casal, ainda sonha com uma possível reconciliação.

Para saber mais sobre as declarações de Leonardo e o contexto da separação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Katy Perry tem encontro romântico com ex-primeiro-ministro do Canadá, diz site

BritneyCabana? O que se sabe sobre possível vinda de Britney Spears ao Brasil

O que você precisa saber sobre a nova série de ‘Orgulho e Preconceito’ na Netflix