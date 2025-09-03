Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Letra e tradução de “The Dead Dance”, de Lady Gaga

A espera acabou: Lady Gaga lançou oficialmente nesta quarta-feira (3) o single “The Dead Dance”, acompanhado...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Lady Gaga Portal Pop Mais

A espera acabou: Lady Gaga lançou oficialmente nesta quarta-feira (3) o single “The Dead Dance”, acompanhado de seu videoclipe. A música já está disponível nas principais plataformas digitais e integra a trilha sonora da nova temporada da série Wandinha, da Netflix.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.