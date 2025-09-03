Letra e tradução de “The Dead Dance”, de Lady Gaga
A espera acabou: Lady Gaga lançou oficialmente nesta quarta-feira (3) o single “The Dead Dance”, acompanhado...
A espera acabou: Lady Gaga lançou oficialmente nesta quarta-feira (3) o single “The Dead Dance”, acompanhado de seu videoclipe. A música já está disponível nas principais plataformas digitais e integra a trilha sonora da nova temporada da série Wandinha, da Netflix.
A espera acabou: Lady Gaga lançou oficialmente nesta quarta-feira (3) o single “The Dead Dance”, acompanhado de seu videoclipe. A música já está disponível nas principais plataformas digitais e integra a trilha sonora da nova temporada da série Wandinha, da Netflix.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: