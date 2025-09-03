Letra e tradução de “The Dead Dance”, de Lady Gaga A espera acabou: Lady Gaga lançou oficialmente nesta quarta-feira (3) o single “The Dead Dance”, acompanhado... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 01h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 01h37 ) twitter

Lady Gaga Portal Pop Mais

A espera acabou: Lady Gaga lançou oficialmente nesta quarta-feira (3) o single “The Dead Dance”, acompanhado de seu videoclipe. A música já está disponível nas principais plataformas digitais e integra a trilha sonora da nova temporada da série Wandinha, da Netflix.

