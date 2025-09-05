Logo R7.com
Letra “Todo Mundo Menos Eu” – Hugo e Guilherme ft. Ana Castela

Hugo Guilherme lançam o primeiro volume do projeto audiovisual “Só Se Vive Uma Vez”, que...

Portal Pop Mais|Do R7

Hugo & Guilherme lançam o primeiro volume do projeto audiovisual “Só Se Vive Uma Vez”, que conta com quatro faixas inéditas, e destaque para o single “Todo Mundo Menos Eu”, feat com Ana Castela. Gravado em Goiânia (GO), este projeto marcou uma etapa importante na carreira dos artistas, já que foi o primeiro trabalho desde que começaram a gerenciar a própria carreira.

