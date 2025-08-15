Lucas Guedes é hostilizado após ser confundido com Hytalo Santos: ‘Eu queria desmaiar’ Lucas Guedez passou por um momento constrangedor na noite de quinta-feira (14) ao desembarcar em São... Portal Pop Mais|Do R7 15/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 08h58 ) twitter

Lucas Guedes é hostilizado após ser confundido com Hytalo Santos: 'Eu queria desmaiar' Portal Pop Mais

Lucas Guedez passou por um momento constrangedor na noite de quinta-feira (14) ao desembarcar em São Paulo. O influenciador contou nos Stories do Instagram que foi ofendido por duas mulheres no aeroporto, após ser confundido com Hytalo Santos, que está sendo investigado por suposta “adultização” de menores nas redes sociais.

Para saber mais sobre essa situação inusitada e as reações de Lucas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

