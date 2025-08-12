Lucas Guimarães desabafa sobre pressão para paquerar: ‘Não tenho alma de quenga’ O apresentador Lucas Guimarães afirmou na madrugada desta terça-feira (12), em uma série de stories no... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 08h58 ) twitter

O apresentador Lucas Guimarães afirmou na madrugada desta terça-feira (12), em uma série de stories no Instagram, que está tão focado no trabalho desde o fim de seu relacionamento de 15 anos com Carlinhos Maia que não sobra disposição para paquerar.

Para saber mais sobre o desabafo de Lucas e suas reflexões sobre a vida após o término, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

