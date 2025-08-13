Lucas Souza assume namoro com ex-‘A Fazenda’ e se declara nas redes: “Nutrindo meu coração” Tem casal novo dando o que falar! Lucas Souza, conhecido por ter sido casado com a... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h39 ) twitter

Tem casal novo dando o que falar! Lucas Souza, conhecido por ter sido casado com a cantora Jojo Todynho, agora está vivendo um novo romance com a influenciadora digital e ex-participante de ‘A Fazenda’, Suzi Sassaki. A novidade foi anunciada pelos dois em uma publicação conjunta no Instagram, nesta terça-feira (12).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse novo romance!

