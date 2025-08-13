Logo R7.com
Lucas Souza assume namoro com ex-‘A Fazenda’ e se declara nas redes: “Nutrindo meu coração”

Tem casal novo dando o que falar! Lucas Souza, conhecido por ter sido casado com a...

Tem casal novo dando o que falar! Lucas Souza, conhecido por ter sido casado com a cantora Jojo Todynho, agora está vivendo um novo romance com a influenciadora digital e ex-participante de ‘A Fazenda’, Suzi Sassaki. A novidade foi anunciada pelos dois em uma publicação conjunta no Instagram, nesta terça-feira (12).

