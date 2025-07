Maiara Maraisa e Nasri lançam “Pra Sempre”; veja letra Ele já trabalhou com Shakira, Justin Bieber, Chris Brown e Pitbull, e ao chegar no Brasil... Portal Pop Mais|Do R7 24/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 21h17 ) twitter

Maiara e Maraísa pra sempre Portal Pop Mais

Ele já trabalhou com Shakira, Justin Bieber, Chris Brown e Pitbull, e ao chegar no Brasil para a turnê com a banda Magic!, o cantor e compositor canadense Nasri se surpreendeu com o talento e a popularidade de Maiara & Maraisa, há 10 anos a dupla feminina de maior expressão do país. O resultado? Um feat produzido pelo próprio Nasri em parceria com Eduardo Pepato, produtor musical brasileiro. “Pra Sempre” chega em todas as plataformas de áudio e vídeo.

