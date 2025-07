Manoel Gomes anuncia separação durante viagem aos EUA e surge em “trisal” em foto polêmica O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo sucesso “Caneta Azul”, decidiu encerrar seu casamento com Diva Gomes... Portal Pop Mais|Do R7 27/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 27/07/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

manoel-gomes-separação Portal Pop Mais

O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo sucesso “Caneta Azul”, decidiu encerrar seu casamento com Diva Gomes enquanto viajava pelos Estados Unidos. A informativa sobre o fim do relacionamento foi comunicada à influenciadora através do agente do artista, surpreendendo-a e provocando grande comoção. O casal estava junto desde o final de 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ivete Sangalo chora em homenagem à Preta Gil durante show em Fortaleza

Atriz diz ter perdido a visão após agressão de namorado

Influenciadora anuncia morte do noivo dias antes do casamento