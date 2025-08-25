Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento de oito anos, diz jornal Após oito anos juntas, Maria Bethânia, de 79 anos, e Gilda Midani, de 66, decidiram encerrar... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h39 ) twitter

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento de oito anos, diz jornal Portal Pop Mais

Após oito anos juntas, Maria Bethânia, de 79 anos, e Gilda Midani, de 66, decidiram encerrar o casamento de forma discreta, segundo um jornal carioca. A separação, tranquila, reflete a mesma discrição que marcou o início do relacionamento.

